Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году совершил 13 рабочих визитов за границу и 21 - по Украине. Чаще всего Зеленский бывал в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов", - сообщили в Офисе президента.

Также в 2020 году Владимир Зеленский совершил 45 рабочих поездок в регионы Украины, а в 2021 году – 21.

"Наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (9 поездок), Одесская (6 поездок), Киевская и Харьковская (по 5 поездок), Запорожская (4 поездки)", - добавили в пресс-службе президента.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, украинская сторона предложила организовать трехсторонние переговоры с участием главы Российской Федерации Владимира Путина, однако Зе не обозначил вопросы для обсуждения. А в Кремле пока что не уведомлены о проведении саммита на высшем уровне, а также его деталях.

Кроме того, "Страна" рассказала, что последнюю встречу в 2021 году Зеленский провел с делегацией Катара.