Власти Соединенных Штатов Америки уведомили граждан своей страны об угрозе цунами на западном побережье, этому способствовало извержение вулкана в Королевстве Тонга. В частности, предупреждение особенно касается штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи.

Об этом сообщает Национальный центр предупреждения о цунами США.

Напомним, сегодня мы сообщали о том, что неподалеку от островного государства Тонга произошло извержение гигантского подводного вулкана, из-за чего в регионе ожидаются цунами.

В связи с этим на Курильских островах и в Японии объявлена угроза цунами. В стране цветущей сакуры ожидаются цунами высотой до трех метров. По данным главного метеорологического управления Японии, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха на канарском Ла-Пальма, которое длилось три месяца.