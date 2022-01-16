За прошедшие сутки, 15 января, в Украине подтвердились 6379 случаев заражения коронавирусной инфекцей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего за прошлый день болезнь подтвердилась у 503 детей и 92 медиков. Также известно, что:

госпитализировали 1 957 украинцев;

выздоровели 2 359 пациентов;0

Летальных исходов - 88.

По информации ведомства, больше всего суточных случаев заболевания обнаружили в Ивано-Франковской (914), Львовской (625) и Харьковской (612) областях.

Напомним, вчера количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 10 569 граждан. Тогда заболели чуть больше 700 детей.

До этого сообщалось, что на днях в Национальной академии наук сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса, которую в Минздраве ожидали только к концу месяца.

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