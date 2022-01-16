Составлен рейтинг стран, туристы из которых больше всего оставляют в Украине
Государственное агентство по развитию туризма заявило, что в прошлом году больше всего в стране оставляли деньги туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом сообщила глава ведомства Марьяна Олеськив.
По ее словам, за первые девять месяцев прошлого года Украину посетили более 2 млн иностранцев, что превысило показатель 2020 года на 12,6%.
Среди иностранцев наибольшие расходы были из таких стран:
- Объединенные Арабские Эмираты - 2200 долларов на человека;
- Саудовской Аравии и Омана - 1500 долларов на человека;
- Канады - 1250 долларов на человека;
- США - 1125 долларов на человека.
Также Олеськив уточнила, что в среднем туристы находились в Украине от 7 до 10 дней, тратя при этом 929 долларов США.
Напомним, в одном из дорогих отелей Карпат, где отдых в отеле обходится в 80 тысяч гривен, произошла драка между туристами и персоналом. Начался конфликт с того, что одна из отдыхающих назвала администратора "тупой овцой".
"Страна" также писала, что недавно в Карпатах отдыхал и президент Украины. Владимир Зеленский отдал предпочтение отелю Radisson Blu Resort Bukovel.