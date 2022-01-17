В Богуславе Киевской области заставили уволиться работника местного центра предоставления социальных отца журналистки "Богуслав ФМ", которая критикует местную власть. Редакция связывает увольнение мужчины с препятствованием деятельности журналистов, в НСЖУ обеспокоены инцидентом.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

"Шестого января 2021 года заместитель Богуславского городского головы Александр Салата заставил написать заявление на увольнение работника коммунального учреждения "Богуславский центр предоставления социальных услуг" Игоря Ивановича Федусенко, отца корреспондентки радиостанции Богуслав ФМ Оксаны Игоревны Федусенко, без логических оснований.

Однако в разговоре подтвердил, что это связано с работой дочери на радиостанции Богуслав ФМ. После написания заявления его рассчитали в течение нескольких часов. Когда журналисты начали выяснять обстоятельства, сама директор коммунального учреждения "Богуславский центр предоставления социальных услуг", депутат Богуславского городского совета Наталья Ковалева от комментариев отказалась. А заместитель городского головы Александр Салата, как и сам городской голова Виталий Хоменко, в официальных комментариях утверждали, что такой ситуации не было вообще и заявление на увольнение Игорь Федусенко написал исключительно по своей воле", - сказано в обращении в НСЖУ главного редактор радиостанции Богуслав ФМ Анастасии Ращенко .

По словам самого Федусенко, увольнение было для него неожиданностью. Руководитель учреждения сказал ему написать заявление об увольнении и признал, что "это касается радио".

При этом мэр Виталий Хоменко в комментарии корреспондентке Оксане Федусенко заявил, что не знал об этом увольнении и это не его компетенция.

Как известно из письма в адрес НСЖУ, были и другие инциденты. Например, " уголовные дела на директора радиостанции Богуслав ФМ Александра Охрименко, инициированные депутатом Богуславского городского совета Аркадием Карпенко, однопартийцем городского головы Виталия Хоменко, и периодические травли и упреки в отношении журналистов от ряда представителей Богуславского городского совета во время сессий и публичных мероприятий".

"По нашим данным, которые уже удалось подтвердить, что увольнение Игоря Федусенко – это месть за то, что корреспондентка Оксана Федусенко во время сессии городского совета сняла видео. Она сняла одну из депутатов с провластного большинства, как та жгла свечу. Идет открытое заседание, депутат просто жжет свечу, а потом начала ею крестить других депутатов, отгоняя нечистую силу", - рассказал директор радиостанции.

В НСЖУ выразили обеспокоенность информацией о давлении на коллег из радиостанции Богуслав ФМ и членов их семей.

Напомним, в НСЖУ возмутились требованием полиции получить личные данные журналистов, состоящих в организации.

Также сообщалось, что в Днепре жестоко избили двух телеоператоров.