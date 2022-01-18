На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этого института выбрали депутата от группы европейских народников, представительницу Мальты Роберту Метсолу (Roberta Metsola).

До этого Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января, после смерти президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европейский парламент, после Симоны Вейль (она занимала должность с 1979-го по 1982 год) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999-го по 2002 год).

За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно составлять 309 голосов.

Результаты тайного голосования, которое состоялось во вторник, объявил вице-президент Педро Перейра.

В выборах приняли участие четыре кандидата – Метсола, Алиса Кунке (Alice Kuhnke, зеленые), Косма Злотовский (Kosma Złotowski, консерваторы) и Сира Рего (Sira Rego, левые).

Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Первую половину – два с половиной года – президентствует представитель одной из крупнейших политических групп, а вторую – другой крупнейшей политической группы. Традиционно этот период делят социалисты и европейские народники.

Напомним, "Страна" сообщала, что в Италии умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет. Давид Сассоли был избран на пост спикера Европарламента в 2019 году. До этого он был его депутатом, а ранее – тележурналистом.

Позже государственный телеканал "Рада" сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали "внезапно умер".