В Европарламенте выбрали нового президента. Им стала депутат из Мальты
На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этого института выбрали депутата от группы европейских народников, представительницу Мальты Роберту Метсолу (Roberta Metsola).
До этого Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января, после смерти президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.
Метсола стала третьей женщиной, которая возглавила Европейский парламент, после Симоны Вейль (она занимала должность с 1979-го по 1982 год) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999-го по 2002 год).
За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно составлять 309 голосов.
Результаты тайного голосования, которое состоялось во вторник, объявил вице-президент Педро Перейра.
В выборах приняли участие четыре кандидата – Метсола, Алиса Кунке (Alice Kuhnke, зеленые), Косма Злотовский (Kosma Złotowski, консерваторы) и Сира Рего (Sira Rego, левые).
Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Первую половину – два с половиной года – президентствует представитель одной из крупнейших политических групп, а вторую – другой крупнейшей политической группы. Традиционно этот период делят социалисты и европейские народники.
Напомним, "Страна" сообщала, что в Италии умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет. Давид Сассоли был избран на пост спикера Европарламента в 2019 году. До этого он был его депутатом, а ранее – тележурналистом.
Позже государственный телеканал "Рада" сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали "внезапно умер".