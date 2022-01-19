По состоянию на утро среды, 19 января, в нашей стране уже пять регионов находятся в находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина. Кроме того, в одной из областей Украины зафиксировали показатели, характерные для красной зоны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Вчера в оранжевой зоне находились Сумская, Ровенская, Черновицкая и Ивано-Франковская области, сегодня к ним присоединился еще и Львовский регион, в котором ухудшилась динамика госпитализаций зараженных Covid-19.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сразу три показателя не соответствуют норме. В регионе превышен коэффициент выявления случаев заражения ковидом: сейчас составляет 29,2%, в сравнении со вчерашними 27,8%. При том, что допустимая норма - до 20%. Кроме того, ухудшилась динамика госпитализаций пациентов с Covid-19 - 92,9% (при пороговом значении до 50%), а также уровень госпитализаций - 76% (при допустимом - 60 случаев на 100 тысяч жителей). Два из трех показателей превышают норму уже в течение трех дней, еще один - в течение двух дней. Таким образом, Ивано-Франковская область является претендентом на перевод в красную зону.

Напомним, мы писали о том, что в Украине впервые за полтора месяца (с 4 декабря) за сутки обнаружили более 12,5 тысяч новых случаев коронавируса. Вчера, 18 января, ковид подтвердился у 12 815 человек.

Также мы сообщали о том, как штамм коронавируса "Омикрон" разгоняет новую волну Covid-19 в Украине, и что о нем известно.