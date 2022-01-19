Кабинет министров утвердил увеличение штатного расписания работников аппарата Министерства инфраструктуры на 50 человек, а Государственного агентства по развитию туризма - на 42 человека. Все это - за счет штатного расписания Морской администрации, которое ей, наоборот, урезали на 92 единицы. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 19 января.

В пояснительной записке указано, что специалисты Мининфраструктуры и Госагентства по развитию туризма перегружены работой, тогда как Морская администрация, имея штатное расписание на 651 вакансию, в реальности работает более скромным составом - там всего 205 человек.

Напомним, на заседании Кабинета министров в среду, 19 января приняли решение об увеличении штата государственного телеканала "Дом" еще на 110 человек. Будут нанимать художественно-производственный персонал, технических работников и открывать международные коррпункты.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине вступил в силу закон о штрафах в 65 тысяч гривен за указание пола в вакансиях.

Также мы сообщали, что Министерство экономики внесло в иммиграционные квоты вакансии для 50 блокчейн-специалистов.