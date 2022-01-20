Александер Шалленберг, который недавно снова вернулся на пост министра иностранных дел Австрии, в начале февраля приедет в Украину вместе с чешским и словацким коллегами, и посетит Киев и линию соприкосновения на Донбассе.

Об этом пишет РИА "Новости" в четверг, 20 января.

"В начале февраля я совершенно осознанно вместе с моими чешским и словацким коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - Ред.) поеду в Киев и на Донбасс к линии соприкосновения на востоке - в качестве ясного центральноевропейского сигнала о поддержке, солидарности с неприкосновенностью суверенитета и целостности Украины", - сказал Шалленберг.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган посетит Украину в начале года с целью проведения переговоров стратегического уровня.

Также сообщали, что в начале января глава дипломатии ЕС Боррель был в Украине, где посетил Донбасс и Киев.

Кроме того, писали, что 19 января Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Страна" рассказывала о визите американского чиновника, его переговорах с руководством Украины и публиковала выводы.