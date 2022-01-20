Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США разработали ряд санкционных мер в отношении России, который могут нанести "разрушительный" удар по ее экономике. По его словам, решение о пакете санкций американцы уже приняли.

Об этом Кулеба заявил в ходе онлайн-брифинга.

"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар... Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято", - заявил он.

В свою очередь глава украинского МИД не рассказал всех подробностей о санкциях, ведь в настоящее время, по его словам, на финишной прямой идет работа с согласованием действий между США и их европейскими союзниками.

"США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", - добавил Кулеба.

Также он сказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который был вчера в Украине с рабочим визитом, "заявил о готовности использовать эти и другие рычаги для сдерживания вторжения РФ".

Кулеба о санкциях - с 3:27

Напомним, недавно в Сенат США снова внесли новый законопроект о немедленных санкциях против Путина и "Северного потока-2".

Вместе с тем, мы приводили слова американского президента Байдена, который заявил, что санкции будут только в случае большого вторжения РФ. По его словам, масштаб ответа Запада на действия России будет зависеть от того, что она сделает.