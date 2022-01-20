Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, который вчера, 19 января, подвел итоги первого года своего президентства, изобразили на обложке журнала "Тime" с сильно сгустившимися над ним тучами.

Об этом стало из нового выпуска еженедельного журнала.

"На этой новой обложке Байден изображен в убранном офисе, но задачи остаются, а нарастающие проблемы собираются, как грозовые тучи", — сказал художник "Time" О'Брайен.

Иллюстрация сопровождается подписью "Один год", а также разными символическими надписями и знаками. Например: папка бумаг, которая подписана "Путин, Трамп 2024, Активное избирательное право, инфляция" и тд., а также огромная куча картонных коробок, на которых написано "Covid-19: Экспресс-тест на антиген".

Сотрудники "Time" Молли Болл и Брайан Беннетт объяснили символизм, который прослеживается на новой обложке с Байденом, так: "пандемия, которую он обещал подавить, выходит из-под контроля. Инфляция находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия, компенсируя рост заработной платы. На границе беспорядок; насильственная преступность продолжает расти. Его рейтинг одобрения упал до 40".

О'Брайен добавляет: "Год спустя Байден сидит за решительным столом, с растущими задачами и угрозами, а также с постоянной пандемией Covid, которая все еще сохраняется. Стране нужно, чтобы он поднялся до того момента, когда действительно начнется дождь".

Изображение нарастающих штормов несколько раз появлялось на обложках "Time" О'Брайена за последние пять лет. Он создал серию из четырех обложек, первую подобную серию за 98-летнюю историю "Time", с изображением Трампа в Овальном кабинете, когда внутри собирается ливень: "Здесь не на что смотреть" (27 февраля 2017 г.), "Буря" (23 апреля). , 2018 г.), "В глубине души" (3 сентября 2018 г.) и "Чумные выборы" (17 августа 2020 г.).

Напомним, ранее мы писали о том, что фото российского оппозиционера Алексея Навального также появилось на обложке американского журнала "Time" с подписью "Человек, которого боится Путин".

Между тем,