На сайте полиции Венгрии появилась информация о розыске бывшего замглавы Закарпатского областного совета Василия Иванча, которого обвиняют в подделке документов.

Об этом стало известно из информации опубликованной на сайте ведовства правоохранительных органов Венгрии.

Его подозревают в подделке документов, в частности незаконного приобретения гражданства Венгрии под другой фамилией. В документах о розыске Василий Иванча фигурирует как Иван Кабаль (KABALY IVÁN). Именно по этой фамилии Иванча и получил венгерское гражданство.

К розыску его подал Кишвардский районный суд как гражданина Венгрии еще в 2017 году и информация об этом стала известна общественности только сейчас.



Ориентировка на Василия Иванчу. Источник: police.hu

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в августе полиция Закарпатья разоблачила группу преступников, которые за немалые деньги подделывали документы и нелегально переправляла своих клиентов-иностранцев через границу Украины. Задержан ее 36-летний организатор, житель города Перечин.

Мы также писали о том, что пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями Одесской таможни задержали молдаванина, который пытался вывезти в Россию более 20 поддельных документов Украины, Британии и стран ЕС.