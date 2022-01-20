Турковский районный суд оштрафовал на 8500 грн обоих нарушителей, которые в алкогольном опьянении случайно перешли границу с Польшей. Курсант Национальной академии сухопутных войск Василий Макар вместе с бывшим пограничником были настолько пьяны, что не запомнили, как именно и с какой целью они пытались пересечь границу.

Об этом сообщает издание "Zaxid.net".

В материалах дела указано, что ранним утром 7 января украинские пограничники отдела "Лопушанка" были проинформированы своими польскими коллегами о том, что двое граждан нашей страны пытались пересечь границу с Польшей, однако им удалось сбежать от сотрудников погранслужбы и скрыться. После этого сообщения украинские инспекторы пограничной службы приступили к поиску мужчин, привлекая собак. В ходе поисков пограничники обнаружили, что беглецы повредили ограждение на границе и оставили за собой следы.

Пограничники задержали двоих мужчин на окраине села Лопушанка, Львовской области, при которых не было документов. Один из них оказался бывшим пограничником, 25-летний Марьян Павлюх, которого в прошлом году поймали нетрезвым во время несения службы. А второй - курсант 3 курса Национальной академии сухопутных войск Львова Василий Макар.

Нарушители пояснили в суде, что накануне они происшествия всю ночь пили алкоголь, а ближе к утра решили прогуляться. Как и почему оказались у границы с Польшей - оба не помнят.

Между тем, в ту ночь незаконно пересечь границу пытались еще 3 человека - граждане Турции. В материалах дела не объясняется, были ли знакомы между собой двое украинцев и три турка. Известно, что граждане Турции пересекали границу, потому что хотели устроиться на работу в ЕС.

Офицер пресс-службы Львовского пограничного отряда Александра Кучковская добавила, что следствие еще должно установить, были ли двое украинцев организаторами переправки турок в Польшу.

Судья Оксана Кшик, рассматривавшая это дело, признала всех нарушителей виновными и оштрафовала каждого на 8500 грн.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что пограничники харьковского отряда Государственной пограничной службы Украины задержали девятерых нелегалов на границе с Российской Федерацией. Как выяснилось, все они граждане Кубы и пробирались через территорию Украины транзитом.

Мы также писали о том, что в Одесском аэропорту задержали гражданку Таджикистана, которую разыскивал Интерпол.