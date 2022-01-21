Украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора "Первой украинской школы театра и кино" Евгения Лавренчука, которого арестовали в Италии по запросу России, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщила его мать Ирина Лавренчук в Facebook.



По ее словам, Евгений смог пообщаться с родными поздно ночью 20 января.



"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников. Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!" - написала мать Лавренчука.





Напомним, с 17 декабря 2021 года Евгений Лавренчук содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По заявлению российской стороны, Евгений, находясь на территории России восемь лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. Итальянская сторона изучает запрос, поданный из России.

Также мы сообщали, что в Германии задержали грузинского генерала с гражданством Украины, который руководил Генштабом при Саакашвили. В прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.