Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александара Вучича.

Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 января.

По словам Вулина, одна из стран Евросоюза передала информацию об организованной преступной группе (ОПГ). Ее создал криминальный авторитет Радое Звицер, глава Кавачского криминального клана. Целью создания банды является убийство политика.

"Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича", - сказал министр.

Кроме того, премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Prva заявила, что убийство президента Сербии должно было состояться в феврале.

"Информацию о покушении на президента Сербии мы получили 14 января от страны-члена Европейского союза. Покушение должно было состояться в феврале. Речь идет о серьезной угрозе, все детали сербскому МВД были переданы в письменной форме через Европол. В качестве одной из ответных мер была усилена безопасность президента", - добавила премьер-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что на премьер-министра Гаити было совершено покушение. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Также мы писали, что в США заявили о подготовке убийства Байдена, Обамы и основателя Facebook Цукерберга.