В полиции вслед за Министерством цифровой трансформации назвали информацию о взломе баз данных украинцев через "Дию" фейком и элементом гибридной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Подобные информационные фейки не что иное как элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в государстве. Информация о возможной утечке данных из портала "Дия" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявления о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января.

Впрочем, информация о взломе портале "Дия" не соответствует действительности. Более того – Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили усилия и вместе с международными экспертами устанавливают источники происхождения кибератаки. А для надлежащего реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз с любых ресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января неизвестный злоумышленник выставил в сети персональные данные миллионов украинцев, которые, по его словам, были получены из государственного сервиса "Дия".

В Министерстве цифровой трансформации также заявили, что это все ложь, неправда, провокация и "продолжение гибридной войны".

При этом в демо-архиве с личными данными украинцев, который вчера неизвестный хакер выставил на продажу, содержится информация, внешне и по определенным характеристикам напоминающая данные из приложения "Дия".