В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу требований России не брать Украину в НАТО.

Тема обращения - "неприемлемость военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины"

Депутаты хотят, чтобы на международном уровне было признано, что требования РФ по части стремлений Украины в НАТО, нарушают основной закон Украины.

Напомним, на первом заседании в 2022 году во вторник, 25 января, Верховная Рада может принять обращение к мировому сообществу "о неприемлемости военного шантажа по отношению к Украине со стороны РФ".

Ранее "Страна" писала о том, что Евросоюз из-за угрозы вторжения России выделит Украине кредитов и грантов на 1,2 млрд евро.

Также мы сообщали, что Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.