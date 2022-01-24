Высокий суд Лондона позволил основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании. Прошение об обжаловании решения Ассанж подавал в конце декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановлении Высокого суда.

"Просьба Джулиана Ассанжа из Wikileaks была рассмотрена. Ему нужно будет подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция", - говорится в вердикте Высокого суда Лондона, заседание которого состоялось 24 января и длилось всего 90 секунд.

Во время рассмотрения прошения об апелляции Ассанж продолжит содержаться в лондонской тюрьме Белмарш, где он находится с апреля 2019 года.

Высокий суд Лондона согласился передать дело в вышестоящую инстанцию на основании только одного из пунктов прошения журналиста. В судебном органе согласились с тем, что власти США в последний момент предоставили гарантии его безопасности в случае экстрадиции. По мнению правозащитников, это может свидетельствовать о том, что заверения в безопасности не были тщательно рассмотрены.

У адвокатов Ассанжа будет 14 дней, чтобы подать в Верховный суд прошение об обжаловании ранее вынесенного решения Апелляционного суда Англии и Уэльса.

У стен Высокого суда невеста австралийца Стелла Моррис приветствовала вердикт суда, хотя и признала, что до справедливости в этом деле еще далеко.

"Теперь Верховный суд должен определить, будет ли он рассматривать апелляцию. Чтобы не было ошибочного понимания - мы выиграли сегодня. Мы надеемся, что это скоро закончится, но мы далеки от достижения справедливости в этом деле, потому что Джулиан так много времени находится в заключении, хотя он не должен был бы находиться в тюрьме ни единого дня", - сказала Моррис.

А главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал частичной победой решение Высокого суда Лондона. По его словам, когда Верховный суд вынесет решение по поводу прошения, предсказать сложно: на это могут уйти месяцы.

"Нам нужно полное прекращение этого дела. Только это будет реальной победой для журналистики. В тюрьме Белмарш Ассанжа продержали уже более тысячи дней. Это просто немыслимо. Состояние его здоровья ухудшается", - сказал Храфнссон.

Напомним, 10 декабря Лондон разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Незадолго до этого, в октябре, Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме.