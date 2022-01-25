США в рамках оборонной помощи Вооруженным Силам Украины вскоре отправят в Киев новую партию противотанковых ракет Javelin.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

По его данным, поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin ожидается на днях.

"Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США", - сообщил Кибри.

При этом, по его словам, это не последняя военная помощь Вашингтона для Киева.

"Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет", - заявил Кибри.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/UHjon5bpXP — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 24, 2022

Напомним, "Страна" писала о том, что страны Балтии получили добро от США и отправляют в Украину "Стингеры" и "Джавелины". Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва - зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонительного военного потенциала Украины.

Также мы сообщали, что недавно американские сенаторы пообещали передать Украине "Джавелины", "Стингеры" и другое оружие в случае вторжения РФ.

"Страна" анализировала, как и зачем Запад в последнее время увеличивает поставки оружия в Украину.