Европарламент проголосовал за запрет использования ряда конфиденциальной информации для таргетинга рекламы. При этом некоторые депутаты надеются в будущем вовсе запретить таргетированную рекламу в онлайн-пространстве Евросоюза.

Таким образом крупным технологическим компаниям, таким как Alphabet (Google) и Meta (Facebook), предстоит столкнуться с более жестким регулированием Евросоюза в отношении таргетированной рекламы. А в случае нарушения IT-гигантам грозят штрафы до 6% от глобальной выручки, пишет Independent.

Принятый Европарламентом запрет использования ряда конфиденциальной информации для таргетинга касается, в частности, сексуальных предпочтений, расы и религии.

При этом законодательный орган ЕС проголосовал против полного запрета таргетированной рекламы, несмотря на то, что подобные инициативы также звучали из уст европейских депутатов.

"Исторический момент в Европарламенте: мы только что проголосовали за ограничение практики использования данных "бигтехом" и хотим запретить любой таргетинг на основе конфиденциальных личных данных!" - написал в Твиттере член парламента Тьемо Вёлькен.

Его коллега Пол Тан назвал принятые поправки к Закону о цифровых услугах "большой победой". Указанные правила могут вступить в силу уже в 2023 году.

В Google сообщили, что "разделяют цель депутатов Европарламента продолжать делать интернет более безопасным для всех". В компании пообещали изучить окончательный текст поправок, чтобы понять, как он может повлиять на бизнес и конечных пользователей.

В Facebook на момент публикации комментарий Independent не предоставили.

Напомним, осенью 2021 года свою рекламную платформу запустил Telegram. Но Павел Дуров пообещал не использовать данные пользователей для рекламы в Telegram и не размещать ее в чатах и группах.

Также мы сообщали, что министр внутренних дел Германии не исключает блокировку Telegram в стране в качестве крайней меры.