В Черниговской области в округе 206, который представлял погибший при загадочных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, стартовал процесс промежуточных выборов в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, до 4 февраля будут формировать окружную избирательную комиссию, до 11 марта — участковые комиссии.

Документы для регистрации кандидатов будут принимать до 24 февраля. Решения о регистрации должны быть приняты не позднее, чем на пятый день со дня приема документов.

Начинать агитацию кандидаты могут на следующий день после регистрации.

Голосование состоится 27 марта. Официальные результаты выборов ЦИК должна установить не позднее 11 апреля.

Напомним, промежуточные выборы в округе №206 Черниговской области объявили после смерти Антона Полякова.

Между тем, на Донбассе вновь отложили проведение местных выборов в отдельных территориях, намеченные на 27 марта 2022 года. Донецкая и Луганская ОГА направили в ЦИК заявление о том, что проводить выборы в отдельных территориальных общинах на Донбассе в марте этого года нельзя, потому что на данный момент невозможно обеспечить 100% безопасность граждан во время проведения таких выборов.