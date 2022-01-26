В четверг, 27 января, в западных регионах Украины синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. В дневные часы осадки накроют также северных и местами центральные области. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах - местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается западный, юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью от ноля до 5 градусов мороза, днем ​​от -2 до +3. В восточных регионах, а также в Сумской области и в Карпатах ночью столбики термометров опустятся до отметок 8-13 градусов ниже ноля. В дневные часы мороз ослабеет до ​​3-8 градусов. На остальной территории Украины ночью до -5-10 градусов, днем ​​от -4 до +1.

В четверг в Киеве и области ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 5-8 градусов мороза, днем ​​около ноля.

Ранее "Страна" писала о том, что последняя неделя января начнется с усиления морозов и снегопадов, но ближе к выходным станет теплее.

Также мы сообщали, что Турцию и Грецию накрыли мощные снегопады. Аэропорты Афин и Стамбула были парализованы.