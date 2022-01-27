В "Маневицкой исправительной колонии (№42)" в Волынской области среди осужденных провели конкурс снежных фигур.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказывают сотрудники колонии.

"Природа порадовала всех нас в январе хорошими зимними днями со снегопадами и метелями. Погодные условия позволили администрации государственного учреждения "Маневицкая исправительная колония (№42)" согласно указанию Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины организовать среди осужденных конкурс снежных фигур", - сообщают в публикации.

По результатам проведения конкурса в учреждении победили осужденные отделения социально-психологической службы №1 со своей снежной фигурой сказочного дракона, который очень похож на крокодила.

Ранее мы писали, что осужденные этой колонии победили в конкурсе колядок среди осужденных учреждений исполнения наказаний Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.

Также мы рассказали, что в колонии под Винницей "смотрящий" устроил снабжение зеков картошкой с гашишем и "солями" внутри.