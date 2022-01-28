В российском Министерстве иностранных дел подготовили обновленную редакцию Концепции внешней политики РФ, в которой учли изменения в международной политики за последние годы.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, которого цитирует "Интерфакс".

Путин рассказал, что Совет безопасности и постоянное его совещание работают над подготовкой документов стратегического планирования в разных областях. А внешняя политика - это прямая ответственность Совбеза. Проект обновленной редакции внешней политики подготовил МИД РФ.

"Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет", - объяснил Путин.

Напомним, в Государственную Думу Российской Федерации внесли обращение к президенту Владимиру Путину "О необходимости признания ДНР и ЛНР".

Также сообщалось, что Путин проинформирован об идее поставок оружия в "ЛДНР", однако пока никак на нее не отреагировал.