В городе Берегово Закарпатской области местные власти продолжают обсуждать перенос из центра города и установлении нового Мемориального комплекса в честь памяти погибших участников АТО и героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает издание "Mukachevo.net".

По словам городского головы Золтана Бабяка, он получил предложение от ветеранов АТО перенести место чествования памяти героев Небесной Сотни и погибших во время военных действий на востоке Украины. А именно с площади Кошута в центре города на площадь возле спорткомплекса "Закарпатье".

В городском совете считают, что хотя мемориал находится в центральной части Берегово, однако расположение у рынка и пешеходной зоны "создает неуместную для мемориальных мероприятий атмосферу".

Поскольку уже существует план реконструкции Дома культуры и окружающей территории, горсовет начал разработку концепции нового проекта Мемориала, недавно представленного.

Расположение возле спорткомплекса "Закарпатье" и термального бассейна, по словам Бабяка, поддержали в союзе участников АТО и родственники погибших военнослужащих.

Архитектор из Харькова Татьяна Остапенко заявила, что она против этого расположения: "Люди, приезжающие отдыхать, хотят видеть из окон гостиниц более радостные сюжеты. Не обоснованное место для скорбного потолка. Много лет занимаюсь генпланами городов и удивляюсь этому непродуманному решению. Категорически против. Есть уже сформирована зона (для почтения памяти) погибших, не самая лучшая (напротив супермаркета), но она сформирована. Там есть парк, который может вместить и эту идею".

В настоящее время местные жители, власть Берегово и архитекторы не могут прийти к общему знаменателю, поэтому дискуссия на тему переноса Мемориального комплекса в честь памяти погибших участников АТО и героев Небесной Сотни продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Николаевом в Первомайске, горсовет которого на днях отказался от переименования города, неизвестные повредили памятник героям Небесной сотни.