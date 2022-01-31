уПодозреваемый в госизмене Петр Порошенко на допросе в ГБР 31 января отказался давать показания по "угольному делу". После этого его отпустили.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы категорически отказываемся принимать в этом участие. Я как законопослушный гражданин буду приезжать на следственные действия, но участвовать в этом шоу я не буду", - сказал Петр Порошенко.

В Госбюро расследований подтвердили, что Петр Порошенко отказался давать показания следователю.

"Также Порошенко отказался подписывать протокол о своём отказе давать показания, что также документально зафиксировано",- заявили в ГБР

Напомним, ранее Петр Порошенко обвинил следователя ГБР в политическом преследовании оппозиции и заявил, что будет ходатайствовать об отводе этого следователя в суде.

Отметим, что в прошлый раз бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но покинул помещение через 7 минут, не дождавшись следователя. Это произошло 24 января.

Также мы писали, что 28 января Киевский апелляционный суд перенес апелляционное заседание по мере пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, которого суд отпустил под личное обязательство. Апелляционное заседание перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.