Сегодня, 31 января, в Госбюро расследований запланирован допрос подозреваемого в госизмене экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Допрос Порошенко должен начаться в 11:00. По состоянию на 10:40 возле ГБР собрались только журналисты и правоохранители.

Сторонников Петра Порошенко, которые организовывали акции протеста во время предыдущих допросив в ГБР, нет. Также нет депутатов от "Европейской солидарности" и адвокатов Порошенко.

Напомним, в прошлый раз бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл по вызову в ГБР, но покинул помещение через 7 минут, не дождавшись следователя. Это произошло 24 января.

Также мы писали, что 28 января Киевский апелляционный суд перенес апелляционное заседание по мере пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, которого суд отпустил под личное обязательство. Апелляционное заседание перенесли на 11:00 11 февраля из-за того, что из Печерского суда не передали материалы дела.

Кроме того, мы сообщали, что 28 января, чтобы кортеж Порошенко уехал из здания суда, полиция перекрыла движение.