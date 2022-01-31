Грузовики дальнобойщиков заблокировали дорогу, соединяющую западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом США Монтана. По ней не могут проехать и фуры, движущиеся со стороны США.

Об этом сообщил телеканал CBC, который связывает это с протестами дальнобойщиков, которые 29 января начались в Оттаве.

По данным ресурса, на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, в субботу, 29 января, после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.

Движение назвали "Конвоем Свободы" - он был вызван обязательной вакцинацией для дальнобойщиков, пересекающих границу Америки и Канады, которую ввело либеральное правительство Трюдо в начале января этого года.

Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.

Протестующие собираются остаться в центре Оттавы у Парламентского холма на выходные. Их требования возросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до остановки обязательной вакцинации по всей стране.

Ранее "Страна" писала о том, что на фоне протестов дальнобойщиков в Оттаве премьер Канады Трюдо с семьей переехали в "секретное место".