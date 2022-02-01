"Глава ЛНР" Леонид Пасечник распорядился с 1 февраля возобновить действие комендантского часа в "республике".

Об этом сообщают местные СМИ.

Комендантский час в "ЛНР" будет действовать с 23:00 до 04:00.

Напомним, в ЛНР 1 августа прошлого года действие комендантского часа отменили впервые за семь лет. Отмена действовала всего два месяца – с августа по сентябрь, после чего была продлена до января этого года. Таким образом "республика" прожила без комендантского часа ровно полгода.

Уточняется, что нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность. В случае пребывания лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения административная ответственность наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут.

Тем временем в "ДНР" продлили отмену комендантского часа на выходных до конца 2022 года. Об этом говорится в "указе" главы "республики" Дениса Пушилина. В период с 1 февраля по 1 июня комендантский час не будет действовать с пятницы 23:00 до 05:00 понедельника. А с 1 июня до 1 октября — с пятницы 23:00 до 04:00 понедельника. С октября и до конца года будет действовать "зимнее" расписание.

Ранее "Страна" детально рассказывала, что такое комендантский час и как он действует на неподконтрольном Донбассе. Отметим, что в ряде стран мира он был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции.