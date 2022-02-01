Печерский районный суд Киева отправил под стражу полковника Юрия Голубана, которого подозревают в подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах.

Об этом сообщает издание "Ґрати".

Спикер департамента спецрасследований Нацполиции Наталья Калиновская сказала, что суд арестовал Голубана на 60 суток, передает НВ.

Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали сотрудники полиции. При этом он отклонял провокации и говорил, что нельзя применять насилие к полицейским и вообще совершать беспорядки — но почему-то это не включили в видео, которое показали на брифинге Нацполиции.

В комментарии журналистам он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.

Напомним, 30 января полиция Украины задержала группу лиц, которые планировали устроить массовые беспорядки в стране. На следующий день состоялся брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции. Полиция описала ход митинга, который должен был сегодня состояться у Офиса президента. В целом акция очень похожа на то, что делают обычно националисты и сторонники Петра Порошенко, когда они митингуют на Банковой.

По данным правоохранителей, должно было состояться шествие по Институтской к Офису президента. На митинге под Офисом должны были зажечь шины, начать драки с правоохранителями. Затем предполагалось облить подготовленного "актера" бутафорской кровью, и его должны были начать спасать подставные "парамедики".

Как выяснилось позже, организатором митинга под зданием Офиса Президента, о задержании которого сообщало МВД, является Юрий Голубан.

Голубан возлавлял подразделение полиции, которое дежурило на блокпосту в Славянске, где вечером 14 марта 2017 года произошел конфликт между правоохранителями и нардепом Владимиром Парасюком и сторонниками блокады Донбасса. В результате семь полицейских получили травмы. 16 марта 2017 президент Порошенко наградил Голубана орденом "За заслуги" III степени.

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