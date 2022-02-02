Фракция "Слуга народа", как ранее и говорил ее глава Давид Арахамия, начала сбор подписей за созыв внеочередного заседания Верховной Рады по заслушиванию уголовных дел по депутатам из разных политических сил.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Фракция политической партии "Слуга Народа" начала сбор подписей о созыве внеочередного заседания парламента. Оно инициировано Давидом Арахамией для заслушивания силовиков по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил. В том числе и тех, по которым уголовные производства ведутся с 2012 года", - написала она.

"Правда, анонс внеочередного заседания получился загадочным. Так как указано, что хотят заслушать ситуацию и по тем депутатам, дела против которых "слушаются ещё с 2012 года". Это по "Батькивщине" что ли дела поднимут, которые ещё во времена Януковича открывались?" - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Арахамия призвал Трухина выйти из фракции после видео пьяного ДТП.

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