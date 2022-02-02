У работников ЗАГСов теперь будет свой профессиональный праздник.

Соответствующее решение вынесло правительство, согласовав проект указа президента Украины об установлении 11 февраля Днем работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Учитывая значительный вклад органов государственной регистрации актов гражданского состояния Украины в обеспечение реализации государственной правовой политики в этой сфере, а также важное значение государственной регистрации актов гражданского состояния в защите прав и законных интересов физического лица, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины постановляю:

1.Установить в Украине профессиональный праздник – День работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния, который отмечать ежегодно 11 февраля.

2. Этот указ вступает в силу дня опубликования", - говорится в указе.

Ранее мы писали, что в этом году в Украине будет 116 выходных дней, из которых 11 это праздничные и религиозные дни. Соответствующее разъяснение было размещено на сайте Минэкономики.

Также "Страна" сообщала, что в Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая) отмечать как международные дни, но не как выходные.