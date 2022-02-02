Экс-нардепа Сергея Лещенко, который в 20 году не смог ответить на элементарные вопросы, касающиеся железной дороги, назначили зампредседателем Набсовета АО "Укрзализныци", а председателем - немца Гепарда Хафера.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Начало работы нового Наблюдательного совета "Укрзализныци" — важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета... Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета — в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", — комментирует министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

С 2002 по 2014 год Лещенко работал замом главного редактора в издании "Украинская правда".

В 2014-2019 году – он был депутатом Верховной Рады от блока Петра Порошенко, но большую часть каденции часто выступал против "генеральной линии" партии, однако не выходил из состава фракции, чтобы не потерять мандат.

В 2019 году, во время президентской кампании, он активно поддерживал Владимира Зеленского.

В декабре 2019 года его назначили в наблюдательный совет "Укрзализныци", прежде опыта работы в транспортной отрасли Лещенко не имел. В конце сентября 2021 года он прекратил свою работу в акционерном обществе.

Одновременно с работой в "Укрзализныце" он вел блогерскую деятельность, которая в большей степени основана на поддержке политики команды Зеленского.

Известно также, что заработная плата в набсовете "Укрзализныци" до начала пандемии составляла более 300 тыс. гривен в месяц.

В декабре 2021 года Кабмин назначил 7 членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця", в их число вошел и Лещенко.