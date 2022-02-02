В среду, 2 февраля, на следующий день после своего визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Минские соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению Кремля, стороны подробно обменялись мнениями в контексте ситуации в Украине и требований России по гарантиям безопасности.

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договорённостей", - сказано в заявлении Кремля.

Кроме того, Путин сказал о "неготовности НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности".

В Лондоне рассказали свою версию разговора британского премьер-министра и президента России. Указано, что Джонсон заявил Путину, что он глубоко обеспокоен враждебной деятельностью России на границе с Украиной.

"Лидеры согласились, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", - сказано в сообщении пресс-службы правительства Великобритании.

Помимо этого, стороны договорились найти мирное решение сложившейся ситуации. Джонсон в разговоре с Путиным подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры.

Напомним, 1 февраля Борис Джонсон приехал с визитом в Киев, чем был обусловлен его приезд подробно проанализировала "Страна".

Также сообщалось, что во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании президент Украины Владимир Зеленский снова попросил ввести превентивные санкции против России.