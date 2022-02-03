Государственного бюро расследований открыло дело по факту возможной растраты более миллиона гривень бюджетных средств руководством политической партии "Голос", главу которой Киру Рудык сегодня вызвали на допрос.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Указано, что следовали открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством "Голоса" на сумму более миллиона гривен. Во время анализа отчетности партии сотрудники НАПК обнаружили признаки фиктивности в договорах по оказанию услуг и выполнению работ между ФЛП и руководством партии.

Об этом был составлен акт. В ходе досудебного расследования идет проверка обстоятельств возможной растраты денег в особо крупных размерах руководством "Голоса".

Сегодня, 3 февраля, Кира Рудык пришла на допрос в ГБР, о чем рассказала на своей странице в Facebook. Она связала открытие дела с тем, что партия "Голос" начала вести оппозиционную риторику и с тем, что ее политсила якобы поддерживает Петра Порошенко.

"Мы видим, что происходит с людьми, открыто противостоящими властям и которые говорят правду о том, что происходит в стране. Нам пытаются закрыть рот. И борьба с оппозицией началась в конце прошлого года и сейчас продолжается. Мы это видим по делу Порошенко, за обысками у оппозиционных политиков. Сейчас дошел черед до "Голоса", - заявила она.

Напомним, летом прошлого года десять нардепов "Голоса" призвали Киру Рудык сложить мандат и выказали ей недоверие.

Кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса" в конце прошлого года подробно разбиралась "Страна".