Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля для разъяснения его публичной критики в адрес израильского министра иностранных дел Яира Лапида, который недавно заявил, что в ближайшее время военной эскалации конфликта Киева и Москвы не будет.

Об этом сообщает "The Jerusalem Post".

"В четверг МИД вызвал посла Украины для объявления выговора после того, как дипломат обвинил министра иностранных дел Яира Лапида в повторении российской риторики", - сообщает издание.

Отметим, глава МИД Израиля 2 февраля заявил о том, что, по его мнению, в ближайшее время военной эскалации конфликта Киева и Москвы не будет.

После этого заявления пресс-служба посольства Украины в Израиле опубликовали в Facebook комментарий Евгения Корнийчука, в котором он возмутился такой позицией Лапида.

"Обидно, что г-н Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, г-н министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих самых сильных союзников — США, Великобритании и ЕС относительно высокой вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину в ближайшие недели", — заявил Корнийчук.

Напомним, правительство Израиля готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения Российской Федерации. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости.

Также сообщалось, что в связи с угрозой нападения России МИД Израиля решил переписать своих граждан в Украине.