После жалобы пользовательницы об изнасиловании ее аватара в метавселенной Horizon Worlds компания Meta введет систему защиты "личных границ".

Об этом сообщается в блоге компании.

Вокруг цифрового аватара, который представляет на экране человека, теперь установят невидимый барьер. Он не позволит подходить ближе, чем на 1,2 метра. Причем отключить функцию будет нельзя. Возможно, в будущем можно будет настраивать длину дистанции.

"Мы намеренно вводим личные границы по умолчанию, так как считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, что важно для такой новой среды, как виртуальная реальность. В будущем мы изучим возможность добавлять новые элементы управления и способы изменения интерфейса, например возможность настраивать размер личных границ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Вводить функцию пришлось после того, как в декабре 2021 года одна из тестировщиц заявила, что незнакомец "ощупал ее аватар". Она посчитала это сексуальным домогательством. А в январе 2022-го гражданка США пожаловалась на то, что ее изнасиловали четверо мужчин в метавселенной. По ее словам, несколько аватаров с мужскими голосами касались ее аватара в разных частях тела и в это время делали скриншоты. Вице-президент Horizon тогда заявил, что компания разработает защиту для пользователей.

Ранее "Страна" сообщала, что Meta предложила пользователям Facebook и Instagram присылать ей свои интимные фото в целях безопасности.

Мы также писали, что впервые в истории Facebook начал терять активных пользователей, из-за чего акции Meta рекордно обвалились.