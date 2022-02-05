По состоянию на утро 5 февраля в Киеве зафиксировали 3 173 новых случая коронавируса. Это уже третий антирекорд на этой неделе. Первый был установлен 2 февраля, когда количество зараженных жителей столицы достигло отметки почти в 2,5 тыс. человек. Второй - 4 февраля (+2 869 случаев).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

Всего в Киеве за период наблюдения лабораторно подтвержден 378 971 случай заболевания Covid-19, 340 573 пациента выздоровели, 29 829 - умерли.

Между тем, по состоянию на утро 5 февраля в Украине второй день подряд фиксируют больше 40 тысяч заражений коронавирусом за сутки. Вчера ковид обнаружили у 42 533 человек.

Кроме того, мы также сообщали о том, что в по данным Минздарава, ещё сразу девять областей Украины могут попасть в красную зону карантина. Это Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая области.

Отметим, что пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по оценкам Минздрава, наступит через 1,5 - 2 недели. В ведомстве считают, что в феврале ежесуточно в нашей стране могут выявлять до 60 тысяч случаев ковида.