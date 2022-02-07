Российский тренер хочет получить от компании Facebook 150 миллионов рублей (55,8 млн грн - Ред.) из-за неоправданных блокировок.

Скандал разгорелся еще в сентябре - алгоритмы Facebook блокировали упоминания главного тренера российского "Ротора" Дмитрия Хохлова из-за "языка ненависти". То есть, соцсеть видела в фамилии Хохлов оскорбительное наименование украинцев в родительном падеже.

Хохлов по этому поводу решил подать иск в суд, а в сентябре произошло предварительное заседание по делу. Сегодня в Московском суде рассказали детали дела, сообщает "РИА Новости".

В иске к Facebook тренер требует прекратить блокировку его фамилии в постах и комментариях и выплатить 150 млн рублей моральной компенсации.

Ранее мы писали, что согласно постановлению Федерального суда в Карлсруэ (Германия), американская социальная сеть Facebook теперь обязана разрешать пользователям вести аккаунты под псевдонимами. Правда, вердикт суда касается только пользователей, зарегистрированных под вымышленными именами в течение длительного времени.

Кроме того, "Страна" сообщала, что акции компании Meta Platforms продолжили падение в четверг, 3 февраля, после обвала накануне на 24% на фоне публикации квартальной отчетности. На открытии торгов в США стоимость акций Meta снизилась до 238 долларов, что на 26% ниже, чем до публикации отчета.