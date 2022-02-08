Приложение "Дия" при оформлении справки об отсутствии судимости предлагает на выбор список стран. В нем значатся "Осетия" и "остров Бувет".

Такой страны, как Осетия, на карте не существует. Есть только непризнанной Украиной (но признанная Россией, Никарагуа, Сирией, Венесуэлой и Науру) Южная Осетия. Ее полное официальное название выглядит так: Республика Южная Осетия. Также еще используют название "Государство Алания". (Интересно, что при этом Абхазии, территории с аналогичным Южной Осетии статусом, в перечне нет.)

Если же речь идет о Северной Осетии, то это не отдельное государство, а субъект в составе Российской Федерации (ее полное название Республика Северная Осетия).

Вероятно, разработчики "Дии" использовали российские базы государств и территорий и удалили оттуда Абхазию.

Кроме того, в перечне фигурирует некий "остров Бувет". Вообще-то правильное его название Буве - как на русском, так и на украинском языках.

Это необитаемый вулканический остров в южной части Атлантического океана, зависимая территория Норвегии. Ни один человек еще не проводил там холодный сезон года (в Южном полушарии по времени соответствует он лету в Северном). На острове находится лишь автоматическая метеорологическая станция.

Ранее "Страна" сообщала еще об одном баге в работе приложения: чтобы получить справку о несудимости, "Дия" просит ввести ФИО на русском языке.

Также мы рассказывали, что вскоре украинцы смогут подавать заявление в полицию через "Дию".