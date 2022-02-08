В Дие просят ввести ФИО на русском, чтобы получить справку о несудимости

Чтобы получить справку о несудимости через "Дию" требуется ввести ФИО на русском языке. Это требование указывается в сообщении приложения перед началом процедуры оформления карточки.

Если во время процедуры оформления ввести данные на украинском, то приложение сообщает об ошибке.

В приложении объясняют, что персонально-справочный учет начали вести еще в советское время, когда процессуальные документы составляли преимущественно на русском языке. Именно поэтому для более точной идентификации следует вписывать ФИО на русском языке.

Напомним, сегодня сообщили, что украинцы смогут получать справку о несудимости в "Дие". По данным Минцифры, ранее этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах Министерства внутренних дел, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять многие поля. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дия" в несколько кликов.

Также мы писали, что украинцы могут менять место регистрации в "Дие" Мы сообщали, как работает онлайн-прописка.

Кроме того, писали, что в "Дие" запускают услугу по продлению и прекращению денежной помощи переселенцам.