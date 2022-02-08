Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что вскоре украинцы смогут подавать заявления в полицию через государственное приложение "Дия".

Об этом он сказал в ходе саммита, посвященного годовщине "Дии" во вторник, 8 февраля.

"Я хочу анонсировать те вещи, которые мы будем делать в этом году с приложением Дия. Первое – это перерегистрация авто в "Дие". Второе – замена водительского удостоверения с доставкой на дом. И третье – подача заявления в полицию также через Дию", - объяснил Монастырский.

Помимо этого, в приложении "Дия" уже появился тестовый блок с опросами. Новую услугу на саммите Diia Summit презентовал президент Украины Владимир Зеленский. Опросы доступны для Android-пользователей, которые обновили сегодня приложение в магазине приложений. Сейчас доступны 2 опроса - "Какая услуга наиболее полезная для вас" и "Как назвать новый президентский проект".

Также мы писали, что в приложении "Дия" с сегодняшнего дня можно будет сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов. Ранее этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах Министерства внутренних дел, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять многие поля. Теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении "Дия" в несколько кликов.