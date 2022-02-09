Утром в четверг, 9 февраля, в Оболонском районе Киева в шестнадцатиэтажном доме возник пожар. Там загорелась квартира. Один человек погиб.

Об этом сообщила ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве на своей странице в Фейсбук.

Сообщение о пожаре, возникшем на улице Маршала Тимошенко, 1-Г, поступило в 04:43. На место происшествия прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию спасатели выяснили, что возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже 16-тиэтажного жилого дома.

Спасатели вывели на безопасное расстояние десять человек. Вместе с тем, они обнаружили в квартире тело мужчины 1938 года рождения. Он без признаков жизни находился в ванной.

Причина пожара и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются.

Ранее мы писали, что недавно также в киевской пятиэтажке произошел пожар. В результате погиб мужчина. Еще один человек пострадал.

Также сообщали, что в Киевской области во время пожара погиб годовалый ребенок. Женщину, которая оставила детей без присмотра, взяли под стражу.