Экс-директору Департамента соцполитики КГГА и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении по факту присвоения средств целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" в размере свыше 2,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам досудебного расследования, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики в сговоре с главой тендерного комитета и предпринимателем обеспечил проведение двух тендеров на искусственных условиях, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам", - говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом экс-директор Департамента соцполитики, бывший председатель тендерного комитета и руководитель подрядного предприятия присвоили денежные средства территориального общества на сумму свыше 2,5 млн гривен.

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