В ночь на четверг, 10 февраля, через запад и север Украины будет проходить атмосферный фронт. Днем ​​​​большинство регионов ощутят влияние теплой воздушной массы из Атлантики - столбики термометров уверенно поползут вверх, особенно на Прикарпатье и на юге страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине будет преобладать умеренный западный ветерок, существенных осадков уже не будет, и облачные системы будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Ближайшей ночью в западных и северных областях, днем ​​в восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов. В дневные часы потеплеет до +4-9, а на Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях прогреется до +10-12. На востоке страны пока не выше +1-3 градусов, а в Карпатах около ноля.

Напомним, спасатели предупредили о высокой лавинной опасности в Карпатах.

Также мы сообщали, что в Гималаях сошла лавина, под тоннами снега погибли семь индийских военных.