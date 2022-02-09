В четверг в Украине выглянет солнце и потеплеет до +12. Карта погоды по регионам
В ночь на четверг, 10 февраля, через запад и север Украины будет проходить атмосферный фронт. Днем большинство регионов ощутят влияние теплой воздушной массы из Атлантики - столбики термометров уверенно поползут вверх, особенно на Прикарпатье и на юге страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Завтра в Украине будет преобладать умеренный западный ветерок, существенных осадков уже не будет, и облачные системы будут чередоваться с солнечными прояснениями.
Ближайшей ночью в западных и северных областях, днем в восточной части небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов. В дневные часы потеплеет до +4-9, а на Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях прогреется до +10-12. На востоке страны пока не выше +1-3 градусов, а в Карпатах около ноля.
Напомним, спасатели предупредили о высокой лавинной опасности в Карпатах.
Также мы сообщали, что в Гималаях сошла лавина, под тоннами снега погибли семь индийских военных.