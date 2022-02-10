Украинская столица заняла третью строчку в рейтинге по самым большим задержкам времени для автомобильного трафика по итогам 2021 года. Также в топ-25 попали Харьков, Днепр и Одесса.

Такие данные ежегодного рейтинга Traffic Index 2021 публикует компания TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них.

Среди 404 городов мира по интенсивности автомобильных пробок на дорогах Днепр занял 25-е место, Харьков - 12-е место, Одесса оказалась на шестом месте, а Киев - на третьем.

По данным рейтинга, в прошлом году в Киеве наблюдался заметный рост загруженности дорог. Среднее время в пути за год увеличилось на три минуты в день.

Отметим, что в 2020 году Киев занимал 12 место среди 416 городов мира по интенсивности пробок на дорогах, в 2018 - 13-е, а в 2017 - 14 место.

Самым загруженным городом по пробкам в 2021 году стал турецкий Стамбул, а на втором месте оказалась Московская область.

Ранее мы писали, что Киев оказался на 99-м из 100 мест в рейтинге городов мира по качеству жизни.

Также сообщали, что Киев попал в топ-100 самых "умных" городов мира и обогнал в рейтинге Рим, Стамбул и Лиссабон.