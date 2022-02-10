Министр обороны Дании Мортен Бёдсков заявил, что королевство не передаст Украине 400 снятых с вооружения переносных зенитных ракетных комплекса "Стингер".

Об этом сообщает ТАСС.

"Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их (в Украину - Ред.)", - сказал глава оборонного ведомства на брифинге после встречи с командующим датскими вооруженными силами Флеммингом Лентфером.

Бёдсков добавил, что "Стингеры" в скором времени утилизируют, а Украине Дания поможет в области наращивания киберпотенциала.

Лентфер в свою очередь отметил, что у армии есть вооружения, которые она уже использует или планирует использовать, однако нет "чего-то, что мы должны отдать другим".

В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 миллиона евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 миллионов выделяет Минобороны.

Тем не менее правительство повысило уровень готовности обороны с тем, чтобы батальон из 700-800 солдат мог быть развернут в течение одного-пяти дней. А два истребителя F-16 были переброшены на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

На днях "Страна" писала о казусе, связанном с Данией. В Украину прибыл самолет АН-225 "Мрия", и Укроборонпром сначала сообщил, что борт доставил вооружение от Дании. Однако позже госконцерн эту информацию удалил, заявив, что самолет прибыл пустым.