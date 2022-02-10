В среду, 9 февраля, конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях против Российской Федерации в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Теперь принятие документа отложат до конца месяца.

Дело в том, что члены палаты представителей США в тот же день, 9 февраля, ушли на каникулы, так и не проголосовав за законопроект. Каникулы завершатся только 28 февраля.

Как сообщала "Страна", автор "матери всех санкций" против РФ (то есть пакета мер против Владимира Путина и высшего руководства России), глава комитета сената США по иностранным делам и демократ Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик. По его словам, среди конгрессменов существуют разногласия, которые касаются "вторичных санкций в отношении банка и "Северного потока - 2".

Незадолго до появления заявления Менендеса американское агентство Bloomberg рассказало, что республиканцы и демократы не могут договориться о том, насколько эффективными окажутся меры, предложенные сенатором-демократом. К тому же демократы считают, что самые жесткие меры следует вводить только в случае вторжения в Украину. А республиканцы с этим не согласны.