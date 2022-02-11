Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили семейных врачей из Кировоградской области, которые подделывали и продавали Covid-сертификаты. За один фейковый документ о вакцинации мошенники требовали 3 тыс. гривен. Таким образом, за год они смогли получить около 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины в ходе комплексных мер по противодействию системным угрозам в сфере здравоохранения разоблачила еще одну схему подделки международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 в Кировоградской области. По данным следствия, организовали противоправную деятельность 2 семейных врача одной из районных поликлиник области. Они привлекли к сделке также медицинскую сестру этого же медучреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что потенциальных "клиентов" среди посетителей больницы определяла медсестра. Она склоняла к подделке документов тех людей, которые не хотели вакцинироваться. За один фейковый сертификат медики просили 3 тыс. гривен.

"После получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без проведения прививки", - объяснили в СБУ.

Этим противоправным "бизнесом" медработники занимались больше года. Ежемесячно они вносили в 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им "заработать" до 2 млн грн.

В ходе обыска по месту работы мошенников СБУ обнаружила журналы регистрации вакцинированных и мобильные телефоны с доказательствами.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 362 УК Украины. Мошенникам грозит штраф от 600 до 1000 гривен или исправительными работами на срок до 2 лет.

Ранее мы писали, что в Киеве руководитель медучреждения с тремя сообщниками вымогала взятки с практикующих врачей и организовала схемы по подделке свидетельств о вакцинации граждан от Covid-19. В этой схеме принимали участие бывшие и действующие чиновники.

Кроме того, "Страна" проводила эксперимент и пробовала купить поддельный ковид-сертификат и справку о выздоровлении.