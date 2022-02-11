Всемирный банк в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий запускает новый проект по энергоэффективности. Он предоставит $300 млн украинским городам на термомодернизацию домов.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на встречу министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения. Проект станет мощным вкладом в энергетическую стабильность нашего государства. Энергоэффективность - одно из ключевых направлений деятельности Минрегиона", - сказал министр Алексей Чернышов.

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка дали возможность сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.

"Энергоэффективность критически важна для будущего Украины. И мы рады приобщаться к развитию энергоэффективной Украины. Технические процессы по подготовке к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года. Убежден, это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и сделает вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - сказал Аруп Банерджи.

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский 1 декабря 2021 года анонсировал старт "большой термомодернизации" в Украине - речь о программе по утеплению домов, детсадов, больниц, школ и т.д.

Также мы писали о том, что в ходе выступления в первый день зимы 2021 года президент Владимир Зеленский пообещал за два года построить более 800 мостов в Украине.